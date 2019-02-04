Пожизненно осужденный рассказал о последних расстрелах в России

Россиянин Сергей Хвастунов, пожизненно осужденный за убийство трех человек, рассказал «Московскому комсомольцу», как в столице в 1996 году приводились в исполнение последние в истории России смертные приговоры.

По его словам, тогда он пересекся в Бутырской тюрьме с серийным убийцей Сергеем Головкиным, известным как Фишер. У того был радиоприемник, который транслировал новости. Из них заключенные узнали, что тогдашний президент России Борис Ельцин отказал Головкину, приговоренному к казни, в помиловании. «А потом охранники его увели, и все», — добавил Хвастунов.

Как рассказал мужчина, сначала расстреливали давно сидящих осужденных, а затем прибывших из других городов. «Смертников» выводили в подвал, рядом с которым была душевая. Услышать звук выстрела было невозможно, поскольку подвал от коридора отделяла мощная стальная дверь. Расстрелы проводились вечером, а о приведении смертного приговора в исполнение всех на следующий день оповещали воры в законе, узнававшие об этом от врачей.

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«Вообще полная секретность была. Не знали, кто палач, то есть кто исполнитель. Но слухи были, что он прапорщик и что ходит к нам, разносит еду, присматривается», — вспоминает Хвастунов.

Сергея Головкина расстреляли 2 августа 1996 года. Он считается последним казненным в России, однако существует версия, согласно которой маньяк был одним из последних в очереди из 60 приговоренных к высшей мере наказания, но не замыкал ее. Исследователи полагают, что последний из этих 60 был казнен 2 сентября 1996-го. В то же время некоторым из тех, кто был приговорен к расстрелу, заменяли казнь пожизненным лишением свободы: такое решение, к примеру, было вынесено в отношении Хвастунова.

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1996 году в связи со вступлением страны в Совет Европы. В 2009-м Конституционный суд России закрепил это решение. В последние годы общественность неоднократно обсуждала возможность снятия моратория на этот вид наказания, например, в отношении террористов. Известно, что против смертной казни высказывались президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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