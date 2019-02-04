Дагестанцев возмутила перспектива самостоятельно чинить дороги

Жители дагестанского селения Старые Миатли Кизилюртовского района решили самостоятельно отремонтировать разбитые дороги. Новость об этом стала поводом для активного обсуждения в социальных сетях, отмечает «Кавказский узел». Пользователи посчитали, что сложившаяся ситуация отражает бездействие местных властей.

Новость о ремонте дороги появилась 2 февраля. «В с. Старые Миатли молодежь своими силами и финансовой поддержкой односельчан решили отремонтировать дороги в своем селе. Пусть Аллах будет доволен такой молодежью», — говорилось сообщении, опубликованном на странице «Молодежь Кизилюртовского района» в Instagram.

В комментариях под постом пользователи хвалили инициаторов ремонта и сошлись во мнении, что простым людям пришлось самим решать проблему из-за бездействия чиновников.

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Активное обсуждение началось и в комментариях под постом в аккаунте lifedagestan. «Ни какой пользы нет от этого бетона, к весне все развалится, в таких погодных условиях это не делают, и основание грязь вода, где там бетон будет держаться», — написал один из подписчиков (авторская орфография и пунктуация сохранены — «прим. Ленты.ру»). «Дороги — своими силами, лечение — своими силами, все — своими силами. И государство тянем своими силами», — написала другая. Некоторые комментаторы предложили снизить транспортный налог, поскольку «дороги не соответствуют нормам».

В декабре 2018 года «Версия.Кавказ» сообщала, что до 2020 года из федерального бюджета Дагестану выделят 1,3 миллиарда рублей на ремонт дорог. На эти деньги планируется привести в порядок 66,4 километра дорожного покрытия, в том числе две дороги федерального значения, несколько десятков улиц Махачкалы и ближайших населенных пунктов.

Жители республики не в первый раз чинят дороги за свой счет. Например, в октябре прошлого года в селе Тебекмахи потратили 4,5 миллиона рублей на ремонт дорог и установку накопителей воды. В строительных работах участвовали 300 человек.

В 2016 году жильцы одного из домов в Астрахани наняли подрядчика и отремонтировали проходящую между подъездами дорогу, поскольку в администрации им говорили, что на это нет денег. В итоге представители службы муниципального контроля обвинили строителей в повреждении дороги и выписали штраф в 25 тысяч рублей.

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