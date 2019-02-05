Российских мужчин захотели обеспечить оплачиваемым отпуском при рождении ребенка

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект о предоставлении мужчинам 10-дневного оплачиваемого отпуска в случае рождения ребенка, пишет РИА Новости.

По словам депутата, в существующем трудовом законодательстве для новоиспеченных отцов предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы. «Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении», — отметил Власов.

Он сослался на опыт Евросоюза, где «недавно были имплементированы подобные изменения». Речь идет о решении Европарламента и Совета Евросоюза предварительно одобрить идею ввести в странах-членах ЕС обязательный отпуск для мужчин по уходу за новорожденным продолжительностью минимум 10 рабочих дней.

Власов отметил, что уже направил соответствующую инициативу главе Минтруда Максиму Топилину. В ведомстве агентству сообщили, что пока ничего от парламентария не получали.

Ранее сообщалось, что в России только 2,5 процента мужчин пользуются правом выхода в отпуск по уходу за ребенком.

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