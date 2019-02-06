Жители США расхотели видеть Трампа президентом

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Дональд Трамп

Более половины граждан США заявили о том, что проголосовали бы против действующего президента Дональда Трампа на следующих выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult.

Согласно им, проголосовать за кого-то кроме Трампа готовы 52 процента опрошенных. Еще шесть процентов заявили, что, возможно, отдали бы голос против действующего президента. В поддержку Трампа высказались 26 процентов, еще 10 процентов, вероятно, также проголосовали бы за президента.

Кроме того, 56 процентов опрошенных не одобряют работу Трампа на его посту, 41 процент поддержали действия президента.

В исследовании приняли участие 1933 жителя США, зарегистрированные в качестве избирателей. Погрешность не превышает два процентных пункта.

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