Найдено неожиданное средство от старения

Ученые из США обнаружили, что препарат ламивудин, применяющийся для лечения ВИЧ-инфекции, может использоваться также для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ламивудин является ингибитором обратной транскриптазы (ревертазы) — фермента, который катализирует синтез ДНК на основе молекулы РНК. Транскриптаза важна для обеспечения жизненного цикла вирусов, которые таким образом производят вирусную ДНК и встраивают ее в геном клетки-хозяина. Ученые показали, что ревертаза необходима для копирования особых фрагментов ДНК — L1. Последние являются мобильными генетическими элементами или транспозонами — участками ДНК, способными к передвижению и копированию в пределах генома.

В стареющих клетках, в которых нарушается механизм деления, L1 вырываются из-под клеточного контроля. В ответ на их размножение в клетке развиваются воспалительные реакции, которые распространяются на соседние, здоровые клетки. Ламивудин уменьшал воспалительные процессы и подавлял проявление секреторного фенотипа, ассоциированного со старением. У 20-месячных мышей препарат за шесть месяцев приема способствовал исчезновению признаков потери жира и мышц, а также рубцевания почек.

В будущем исследователи планируют приступить к клиническим испытаниям с участием людей, страдающих от артрита и болезни Альцгеймера.

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