Выявлены главные причины преждевременной смерти

Международная группа ученых из России, Великобритании и Нидерландов выявила гены, которые способствуют развитию возрастных заболеваний и преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали генетические данные и истории болезни свыше 300 тысяч пациентов в возрасте 37-73 лет, хранящиеся в базе данных UK Biobank. Оказалось, что такие заболевания, как рак, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт, деменция, вызваны механизмами, лежащими в основе процесса старения. При этом риск заболеваний растет экспоненциально после 40 лет и удваивается каждые восемь лет, что соответствует закону Гомперца о связи смертности с возрастом.

Ученым удалось обнаружить 12 локусов, то есть соответствующих расположению определенных генов участков ДНК, которые влияют на ожидаемую продолжительность здоровой жизни. Три из них — HLA-DBQ, LPA и CDKN2B — были выявлены в предыдущих исследованиях как связанные с долголетием. Результаты новой работы показали, что первый ген определял риск развития обструктивной болезни легких, диабета, рака и деменции. Генетические варианты в окрестности гена тирозиназы связаны с вероятностью преждевременной смерти и макулодистрофии.

Исследователи также выявили пять однонуклеотидных замен (SNP), связанных с раком кожи, цветом кожи, глаз и волос, загаром, веснушками, коронарной болезнью, уровнем холестерина и глюкозы, индексом массы тела и диабетом 2-го типа. Многие из этих признаков демонстрируют сильную корреляцию с продолжительностью здоровой жизни.

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