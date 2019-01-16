Наука и техника
 
Последние новости
Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось
Рианна подала в суд на своего отца
Трансгендер-миллионер пожаловалась на желание властей вновь сделать ее мужчиной
Монаха-педофила изловили спустя 11 лет
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
McDonald's лишился Big Mac
Россияне вызвали скорую и забросали ее камнями
Назван средний размер пенсии на Украине
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Новости партнеров

Опровергнута польза популярного способа борьбы со старением

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Университета Ньюкасла в Великобритании пришли к выводу, что избыток витамина D не оказывает никакого эффекта на людей старше 70 лет, которые принимают его в виде пищевых добавок ради увеличения прочности костей и уменьшения риска травмоопасных падений. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 4000 человек в возрасте 70 лет и старше. Все добровольцы были разделены на несколько групп в зависимости от принимаемой ими дозы витамина D, вводимого в организм раз в месяц в течение года. Ученые оценили влияние трех различных доз — 300, 600 или 1200 микрограмм — на минеральную плотность костной ткани.

Оказалось, что между тремя группами, в которых принимали витамин D, не было никакой разницы, хотя даже высокие дозы были безопасными для здоровья испытуемых и оказывали небольшой благоприятный эффект на метаболизм костных клеток. Ученые объясняют это тем, что у пожилых людей наблюдается дефицит витамина, который необходимо восполнить, однако высокие дозы не оказывают дополнительного эффекта.

Наиболее эффективным способом борьбы с хрупкостью костей является поддержание здоровой диеты, прогулки на свежем воздухе и регулярные физические упражнения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Курящим беременным подобрали лучший витамин
Названо эффективное средство против приступов и инсультов
Названа новая опасность пищевых добавок
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0115 января

«Ходили в атаку на пулемет под анашой»

Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
18:2115 января

Объяснена заразность загадочного рака

11:54 5 января

Россия испытала «Удава»

20:5415 января

Очередной легендарный смартфон Nokia перевыпустят

Наука и техника00:0112 ноября 2018

«России требовалось продержаться полгода»

Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
14:3715 января

Apple воскресит iPod touch

17:28 4 января

Раскрыты технические характеристики ядерного «Посейдона»

16:0015 января

На Луне выросло первое в истории растение

Наука и техника00:02 8 января

Свернули не туда

Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
11:1415 января

Скорость приближения глобальной катастрофы возросла

04:1228 декабря 2018

Гиперзвуковой «Авангард» оказался трехблочным

12:2715 января

Названа причина появления гигантских зон смерти

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила россиянку в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Россияне рассказали о наказаниях на работе
Россияне вызвали скорую и забросали ее камнями
Пьяный священник устроил ДТП
Все материалы
Мир
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
План Мэй по Brexit отвергли
Монаха-педофила изловили спустя 11 лет
Мадуро объявили узурпатором
Бывшего президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона
В США решили бороться за санкции против «Русала»
Кандидат в генпрокуроры США поддержал «российское дело»
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Порошенко обвинили в подкупе избирателей
Назван средний размер пенсии на Украине
Американский беспилотник полетал у границ России и над Донбассом
Изгнанный из вагона в минском метро «пророссийский казак» исчез
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Помеху финансовой культуре россиян нашли в русских сказках
России предсказали уменьшение количества банков
Правительство отчитается за расходование денег россиян
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин повесил на инопланетян труп в своей квартире
МВД завело дело о мошенничестве с концертами Селены Гомес в России
В российской колонии слепили самую красивую свинью из снега
Российские полицейские избили следователей в отделе полиции
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Объяснена заразность загадочного рака
Очередной легендарный смартфон Nokia перевыпустят
Apple воскресит iPod touch
На Луне выросло первое в истории растение
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Чехи отказались уважать лучшего российского биатлониста из-за допинга
Теннисист дважды попал мячом в девушку-судью и «пристрелил» ее ракеткой
Россиянин полгода ждал олимпийскую медаль от МОК и оказался забыт
Российский боец ММА разнес отделение банка
Переехавшая в Канаду Медведева обещала вернуться в Россию
Российская легкоатлетка посетовала на отсутствие прогресса в борьбе с допингом
Все материалы
Культура
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
Рианна подала в суд на своего отца
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
В «Гриффинах» отказались шутить про геев
Умерла легендарная бродвейская актриса
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате
Россиян предупредили о нашествии ворующих деньги с карт мошенников
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Угощающий бургерами Трамп разлетелся на мемы
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы
Дэвид Бекхэм укутал собаку в плед за полмиллиона рублей
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Грузовик с фекалиями врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс
Назван самый дорогой у россиян тур за 2018 год
Пилот попал в шторм и провалил попытку посадить самолет с первого раза
Сотрудники аэропорта пропустили пассажирку с огнестрельным оружием в самолет
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Двухлетний ребенок провалился в 100-метровую скважину и застрял
Горе-любовник выпил бутылку виагры и заработал «бублики» в глазах
Все материалы
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
До России добрался самый маленький кроссовер Lexus
Nissan придумал спортседан повышенной комфортности с «троном» на заднем ряду
Названы рублевые цены на новый универсал Kia Ceed
Все материалы
Дом
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Обнародована стоимость самых дешевых московских квартир
Названы лучшие курорты для заработка на лыжниках
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Все материалы