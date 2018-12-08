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Курящим беременным подобрали лучший витамин

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Дети курящих женщин, во время беременности принимавших большое количество витамина С, реже страдают от болезней легких. К такому выводу пришла канадский медик Падмая Суббарао. Исследование опубликовано в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Ученый наблюдала за примерно 300 курящими беременными женщинами. Половина из них ежедневно употребляла витамин С, доза которого в пять раз превышала стандартную. Остальным предлагалось плацебо. Спустя три месяца после родов выяснилось, что легкие младенцев от женщин из первой группы прокачивали на семь-девять процентов больше воздуха, чем органы воздушного дыхания остальных малышей.

Различие сильнее проявлялось у детей тех матерей, которые оказались носителями мутации в гене nAChR, определяющей предрасположенность к курению. Специалист предположила, что эффект от употребления витамина связан с его способностью соединяться с никотином.

Суббарао отмечает, что употребление больших доз витамина С не гарантирует отсутствия болезней легких у потомства, и рекомендует курящим беременным женщинам как можно скорее избавиться от вредной для здоровья зависимости.

В исследовании американских ученых, опубликованном в октябре в журнале PLoS Biology, выяснилось, что воздействие никотина на организм отца может повлиять на когнитивные способности его детей и внуков через эпигенетические факторы.

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