Опыт на червях объяснил природу никотиновой зависимости

На никотиновую зависимость может оказывать влияние генетический механизм. Результаты исследования ученых Мичиганского университета опубликованы в Medical Хpress.

Научные работники для экспериментов выбрали круглых червей Caenorhabditis elegans. У них вначале формировали никотиновую зависимость, затем лишали их этого вещества и смотрели на реакцию. Ученым удалось выделить ряд генов и микроРНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости.

Черви показали реакцию, которая обычно наблюдается у млекопитающих, поэтому, по мнению авторов исследования, результаты экспериментов могут быть использованы для дальнейшего изучения человеческой зависимости.

В исследовании указывается, что ранее наукой отвергалась связь между никотиновой зависимостью и генетическими механизмами.

8 ноября сообщалось, что ученым удалось установить зависимость между строением генов и предрасположенностью к ожирению.