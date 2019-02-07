Приложения уличили в тайной записи экрана iPhone

Приложения тайно считывали и записывали информацию с экранов устройств Apple без разрешения пользователей. Об этом сообщил TechCrunch.

В числе программ, которые занимались несогласованной съемкой экрана, оказались Hotels.com, Hollister, Expedia, Abercrombie & Fitch, Air Canada и Singapore Airlines. Как сообщается, приложения осуществляли запись экрана для «улучшения» взаимодействия между пользователем и программой.

Для записи использовался сервис Glassbox, который помогал им с «улучшением качества обслуживания». Результаты сеанса работы с экраном в Glassbox анализировали сами, либо отправляли разработчикам программ.

Издание отмечает, что Air Canada и Singapore Airlines не заявляли о возможном сборе конфиденциальной информации в договоре с клиентом и о передаче личных данных сторонним сервисам. Более того, приложение Air Canada для iPhone неправильно шифровало повторы сеансов работ с экраном, оставляя открытыми данные паспортов и кредитных карт пользователей.

Ранее в феврале сообщалось, что немец обнаружил уязвимость в системе macOS, которая позволяла выкрасть пароли на устройстве. Молодой человек отказался рассказывать Apple о найденной бреши.

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