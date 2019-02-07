Москвичам бесплатно покажут фильм Феллини

В Москве состоится бесплатный показ киноленты «Сладкая жизнь» итальянского режиссера Федерико Феллини. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 января.

Мероприятие пройдет 14 февраля в кинотеатре торгового центра «Авиапарк». Ожидается, что в этот день организуют три сеанса – в 12:00, 16:00 и 20:00. В перерыве между ними среди посетителей разыграют различные призы, в том числе поездку на Кипр.

Трехчасовой черно-белый фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Регистрация на событие откроется 8 февраля на сайте торгового центра.

Картина вышла в 1960 году. Главную роль в ней сыграл Марчелло Мастроянни. «Сладкая жизнь» удостоена «Золотой пальмовой ветви» на фестивале в Каннах, а также премии «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам. Она является одной из знаковых работ Феллини, который также известен по фильмам «8 с половиной», «Ночи Кабирии» и «Амаркорд».

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