Американские военные понаблюдают за сожжением двух тонн секретной информации

Исследовательский центр ВМС США на полигоне «Белые пески» (White Sands) в Нью-Мексико разместил заказ на уничтожение двух тонн оборудования, содержащего секретную информацию. Об этом пишет Nextgov.

В запросе отмечается, что требуются специалисты, которые смогут дотла сжечь магнитные, оптические и твердотельные устройства хранения данных. Особо оговаривается, что на месте уничтожения должны быть «как минимум безопасные входы, круглосуточная вооруженная охрана и круглосуточная камера наблюдения с возможностью записи даты и времени». уполномоченные лица от правительства будут неотрывно наблюдать за процессом.

Военные рассчитывают, что процесс уничтожения займет не более восьми-десяти часов.

В данном центре, отмечает портал, среди прочего занимаются испытаниями испытаниями направленного энергетического оружия.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!