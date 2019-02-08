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Умер исполнитель главной роли в фильме «Убийство в Восточном экспрессе»

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Альбер Финни

Скончался британский актер Альберт Финни. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 8 февраля, со ссылкой на семью артиста.

Финни умер на 83-м году жизни. В 2011-м врачи диагностировали у него онкологическое заболевание — рак почки.

Фильмография актера насчитывает более 50 работ. Финни трижды выигрывал премию BAFTA, а также трижды становился лауреатом «Золотого глобуса». Его пять раз номинировали на «Оскар» и наградили «Эмми» за роль в мини-сериале «Черчилль». Кроме того, он дважды становился победителем Премии Гильдии актеров.

Финни известен по таким фильмам, как «Том Джонс», «Перекресток Миллера», «Эрин Брокович», «Крупная рыба» и «Ультиматум Борна», «Хороший год», «Удивительная легкость» и «Аспекты любви». Наибольшую известность ему принесла роль Эркюля Пуаро в детективе Сидни Люмета «Убийство в Восточном экспрессе».

7 февраля умер американский комик и актер Стив Бин. Причиной смерти стал рак носа.

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