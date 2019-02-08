Уморительный некролог «мечтающей о горячем теле» бабушки насмешил читателей

Канадская газета опубликовала некролог, посвященный местной жительнице Сибил Хикс (Sybil Hicks), который стал поводом для насмешек в сети. Публикация оказалась настолько забавной, что ее активно начали постить и комментировать в Twitter, пишет The Hamilton Spectator.

Как только некролог приобрел популярность, дети умершей Хикс признались, что сами сочинили его. В публикации от лица женщины говорилось, что она оставила своего любящего мужа, именуемого ею «лошадиной задницей», и детей, которых «терпела годами».

Пользователи Twitter разобрали некролог на цитаты и позавидовали семье, посчитав Хикс «хорошим человеком». Комментаторов позабавил момент в записке, где женщина будто бы подставляет своего мужа, упоминая его подружку Дороти, которая будет о нем заботиться после ее смерти. «Кого-то тоже смутил особый друг Дороти?» — спросил юзер с ником Stephane Baffier‏.

В тексте также упоминается, что Хикс «всегда хотела горячее тело и наконец получила его благодаря кремации». Этот момент особенно рассмешил читателей.

Некролог собрал меньше чем за два дня более тысячи ретвитов и четыре тысячи лайков.

В январе 2019 года американский канал Fox по ошибке «похоронил» еще живую судью Верховного суда США Рут Бадер Гинзбург (Ruth Bader Ginsburg). Телеканал опубликовал некролог, посвященный женщине, но позже извинился за оплошность.

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