Популярное телешоу случайно «похоронило» судью и попало под шквал критики

Утреннее шоу Fox and Friends извинилось за то, что опубликовало фотографию живой судьи Верховного суда США Рут Бадер Гинзбург (Ruth Bader Ginsburg) с подписью о том, что она умерла в 2019 году. Видео с извинениями команды шоу опубликовал The Wrap.

Соведущий утренней программы Стив Дуси (Steve Doocy) принес извинения, объяснив инцидент «технической ошибкой в диспетчерской». Пресс-секретарь Fox также сослался на то, что оплошность «исходила от графической команды».

Часть пользователей Twitter встали на защиту Fox, объяснив, что готовые заранее некрологи — это обычная практика для каналов. Но большинство комментаторов не удовлетворило извинение команды шоу, они назвали новости канала «отвратительными», а ошибку — непростительной.

Сама 85-летняя судья Гинзбург сообщила, что «чувствует себя хорошо». В ноябре 2018 она была госпитализирована с переломом трех ребер, а затем появились сообщения о том, что в ее легких нашли два злокачественных раковых узла, которые впоследствии удалили.

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