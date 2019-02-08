Греф предрек разрушение существующего миропорядка

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своих ожиданиях на 2019 год в интервью ТАСС. По слова топ-менеджера, он не ждет ничего хорошего.

«Ничего оптимистичного», — констатировал он, добавив, что человечество «накопило слишком много негатива и начинает последовательно разрушать то, куда шло последние полвека».

Глава Сбербанка также подчеркнул, что не верит, будто подобный фокус останется без последствий. «К сожалению, мы с этим столкнемся, нас ждет разрушение существующего миропорядка», — заключил Греф.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявлял, что мировая экономика во многом стала хуже, чем в кризисном 2008 году. Худшим из того, что происходит, глава кабмина назвал торговые войны. По его словам, в настоящее время вместо того, чтобы сотрудничать, страны ослабляют отношения.

Среди мировых институтов в глобальный дискурс ожидания нового мирового кризиса также вернулись Всемирный банк, МВФ и Bank of America.

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