Хедлайнером Quiksilver New Star Camp станет группа Rudimental

Хедлайнером спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp станет британская электронная группа Rudimental. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор» с 29 марта по 7 апреля. Кроме Rudimental свои сеты представит музыкальное объединение Good story, а также диджеи Sergey Sanchez, Sergey Sapunov и Max Aplin.

На счету Rudimental премии BRIT Awards, Modo и MTV Music Awards. Группа работала с Эдом Шираном, Ритой Орой, Major Lazer, MNEK, Bobby Womack и другими исполнителями.

Фестиваль Quiksilver New Star Camp состоится уже в десятый раз. В рамках мероприятия пройдут соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу, показательные выступления спортсменов-экстремалов, а также спортивная, образовательная и музыкальная программы.

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