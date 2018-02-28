В Сочи пройдет фестиваль Quiksilver New Star Camp

C 30 марта по 8 апреля в Сочи пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp. В рамках лагеря будет построен самый большой сноупарк в России.

В мероприятии примут участие ведущие российские и международные райдеры. 1 апреля соревновательную программу откроет контест Quiksilver New Star Invitational by Tinkoff. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут Red Bull Roll The Dice, соревнования JBL Push The Button и мотофристайл шоу. Гостей лагеря ждут ежедневные занятия йогой, фитнесом, а также уроки по сноуборду и лыжам.

С 2008 года Quiksilver New Star Camp проходил в Санкт-Петербурге на горнолыжном курорте Игора. За три года проведения его посетило более 30 тысяч зрителей. В рамках мероприятия проводились международные соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу, показательные выступления известных спортсменов-экстремалов и музыкальные шоу. В 2014 году фестиваль переехал в город Сочи.

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