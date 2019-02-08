Пассажирский самолет врезался в сугроб на курорте для богачей

Самолет врезался в сугроб на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Об этом пишет французский портал Le Dauphiné Libéré.

Инцидент произошел в пятницу, 8 февраля. На появившемся в сети видеоролике видно, как лайнер не успевает затормозить при приземлении, сносит ограждение и на скорости въезжает носовой частью в снег.

Сообщается, что на борту самолета находились пять пассажиров, четверо из которых получили легкие ранения. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Куршевель — горнолыжный курорт во французских Альпах, расположен в центре Тарантезской долины. На курорте работает множество дорогих магазинов и ресторанов. Он пользуется популярностью у состоятельных людей и знаменитостей со всего мира.

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