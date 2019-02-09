Создан «истребитель-убийца» российских Су

Шведский истребитель Saab Gripen E может уничтожить российские самолеты серии Су, не прибегая при этом к стелс-технологии снижения заметности. Об этом заявил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон, пишет Business Insider.

По его словам, Gripen предназначен для уничтожения самолетов Су. Хельгессон отметил, что российские самолеты получили легендарный статус за способность превосходить маневры американских истребителей и выполнять опасные трюки, однако Швеция, возможно, раскрыла секрет.

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Издание отмечает, что самолеты Gripen – не самые дальние, быстрые или дешевые, однако у них есть особенность, которая делает их «убийцей» Су.

По мнению эксперта по воздушным боям из Royal United Services Institute Джастина Бронка, все современные самолеты ведут радиоэлектронную войну, а Gripen E стоит чуть выше. Он отметил, что речь идет о возможности самолета глушить радиосигнал.

Ранее в мае 2018-го сообщалось, что модернизированный американский истребитель четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle способен уничтожить российский перспективный истребитель пятого поколения. Отмечалось, что после оснащения F-15 Eagle системой инфракрасного поиска и отслеживания, разрабатываемого компанией Lockheed Martin, американский истребитель сможет обнаруживать российский самолет на дальних расстояниях, а затем уничтожать его ракетами AIM.

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