Чернокожий отсудил у британской армии 490 миллионов фунтов за расизм

Чернокожий военнослужащий британской армии получит от министерства обороны Великобритании 490 миллионов фунтов в качестве компенсации за расизм со стороны сослуживцев и начальства. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Уроженец графства Ланкашир, младший капрал Иноке Момонакайя, известный сослуживцам по прозвищу Момо, получил рекордную на сегодняшний день компенсацию по делу о расовой дискриминации. Разбирательство длилось шесть лет.

По заявлению самого пострадавшего, 40-летнего отца четырех детей, травля на почве расовых различий почти довела его до суицида: он до сих пор лечится от посттравматического расстройства. Коллеги насмехались над его внешним видом, доходя до оскорблений и издевательств. Все это накладывалось на тяжелые условия службы — капрал прошел Ирак и Афганистан.

Помимо прочего, Момонакайю и других чернокожих военных заставили играть роли террористов группировки «Талибан» (запрещена в России) на съемках обучающего видео для прибывающих в Афганистан. При этом, заявляет пострадавший, один из старших офицеров сказал ему: «Вам, ребята, наверное, комфортно в этих арабских тряпках — вас не отличить от талибов».

Момонакайя подчеркнул, что к другим темнокожим военнослужащим относились как к людям второго сорта. Он подавал жалобы в руководство, но там ему отказали, предложив идти в суд. Такую крупную сумму компенсации он запросил, так как пришел в войска в 2005 году с намерением служить 24 года — но уже в 2012 покинул британскую армию.

В связи с инцидентом министерство обороны страны выпустило заявление. «Дискриминации и травле не место в вооруженных силах, к этому не будет снисходительного отношения», — говорится в нем.

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