Чернокожий солдат замерз и решил засудить британскую армию

Бывший военнослужащий родом из Ганы требует у британских вооруженных сил 150 тысяч фунтов за то, что замерз на учениях в 2016 году. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Майкл Азиама (Michael Asiamah) был рожден в Гане, но является гражданином Великобритании. В 2016 году он проходил службу в вооруженных силах страны, и, по его словам, офицеры не помогли ему раздобыть теплые вещи. 36-летний мужчина, в данный момент возглавляющий евангелическую церковь в Уилтшире, настаивает, что начальство не учитывало его африканское происхождение.

Азиама утверждает, что его не предупредили о том, что требуется взять с собой теплые перчатки, ботинки и носки, и ему пришлось в течение пяти часов слушать лекции на улице в холодную мартовскую погоду. Спустя неделю он принимал участие в учениях на Солсберийской равнине. Они длились 18 часов, с раннего утра до позднего вечера. Когда Азиама пожаловался, что замерзает, ему сказали терпеть и продолжать, после чего он заболел.

В своем иске бывший военный ссылается на исследование 2009 года, которое утверждает, что вероятность пострадать от холода у чернокожих солдат британской армии в 30 раз выше, чем у их белых коллег.

Представители вооруженных сил отвергли обвинения и заявили, что Азиама получал все необходимое обмундирование. По информации издания, армия не планирует удовлетворять его требования и будет отстаивать свою правоту в суде.

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