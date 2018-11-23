Названный негром негр убил обидчика и остался безнаказанным

В американском штате Орегон водитель почтовой компании FedEx убил мужчину, назвавшего его негром, и остался безнаказанным. Об этом сообщает New York Post.

Как заявил заместитель прокурора округа Адам Гиббс, обвиняемый Тимоти Уоррен имел право ответить убитому Джозефу Магнусону, который, по словам свидетелей, назвал мужчину негром, а также высказал в его адрес другие оскорбления По словам представителя закона, чернокожий мужчина отвечал аналогичными действиями на нападки агрессора.

Инцидент произошел 26 сентября в Портленде. Магнусон начал провокацию с того, что агрессивно потребовал у Уоррена остановить служебную машину. После того, как сотрудник почтовой компании остановился, Магнусон принялся расистски оскорблять его и бросил в него банку с напитком.

Свидетели также заявляли, что Магнусон размахивал перед Уорреном пакетом с едой перед тем, как получить от того удар в левый глаз. Мужчина упал на землю без сознания, а позднее скончался. Уоррен не скрылся с места происшествия, а дождался приезда полиции.

По словам медиков, Магнусон умер на месте, потому что его здоровье было «в крайне плохом состоянии».

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