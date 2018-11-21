Американские нацисты начали готовиться к расовой войне

Неонацистские группировки США объединяются в анонимных чатах для обмена боевыми навыками и обсуждения террористических актов в «грядущей расовой войне». Расследование опубликовал журнал Vice.

Сеть зашифрованных чатов под названием The Base создал неонацист, известный под псевдонимом Norman Spear и называющий себя ветераном Ирака и Афганистана. Журналистам удалось проникнуть в нее и рассказать о ее внутренней структуре. Цель сети — объединить в реальной жизни радикальных националистов, которые до ее создания общались только через интернет.

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Участникам предлагается общаться между собой в восьми каналах: помимо общего чата, в The Base есть чаты, посвященные самозащите, литературе, музыке, отчетам по активности групп, тренировкам и выживанию, а также чат местной ячейки, к которой принадлежит участник.

В онлайн-библиотеке, ссылка на которую доступна в книжной секции, хранятся электронные книги по различным практическим темам: тактика уличного боя, способы партизанской войны, конспирации и изготовления взрывчатки. Обсуждая недавний расстрел в синагоге, в результате которого погибли 11 человек, один из пользователей The Base отметил, что атака могла бы быть более эффективной, если бы в ней использовалось «что-нибудь вроде бомбы или еще что-то более мощное».

Сообщается, что пользователи The Base проводят офлайн-встречи, где совместно изучают боевые навыки. На них они также обсуждают вопросы, которые «не стоит затрагивать в сети», в том числе «акции прямого действия», то есть террористические акты против евреев и чернокожих. Планируют ли они что-то конкретное, не сообщается, но создатель сайта упоминал, что его последователи уже работают над «рядом долговременных проектов».

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Радикальная пропаганда, которую распространяет The Base, не ставит своей целью работу на широкую публику. Об этом Norman Spear рассказал в интервью для ультраправого сайта The Darkest Hour. «Нам не требуется превращать каждого слабовольного белого человека в великого арийского воина, чтобы победить. Нам достаточно объединить лучших из нас, готовых сражаться, чтобы сделать то, что необходимо», — заявил он.

По данным правозащитной организации Southern Poverty Law Center, одиночки или малые группы людей ответственны за каждое четвертое из всех преступлений в США, связанных с терроризмом. За период с 2010 года ультраправые совершили больше преступлений на почве ненависти, чем какая-либо другая группа.

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