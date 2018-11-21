Американские нацисты начали готовиться к расовой войне

Неонацистские группировки США объединяются в анонимных чатах для обмена боевыми навыками и обсуждения террористических актов в «грядущей расовой войне». Расследование опубликовал журнал Vice.
Сеть зашифрованных чатов под названием The Base создал неонацист, известный под псевдонимом Norman Spear и называющий себя ветераном Ирака и Афганистана. Журналистам удалось проникнуть в нее и рассказать о ее внутренней структуре. Цель сети — объединить в реальной жизни радикальных националистов, которые до ее создания общались только через интернет.
Участникам предлагается общаться между собой в восьми каналах: помимо общего чата, в The Base есть чаты, посвященные самозащите, литературе, музыке, отчетам по активности групп, тренировкам и выживанию, а также чат местной ячейки, к которой принадлежит участник.
В онлайн-библиотеке, ссылка на которую доступна в книжной секции, хранятся электронные книги по различным практическим темам: тактика уличного боя, способы партизанской войны, конспирации и изготовления взрывчатки. Обсуждая недавний расстрел в синагоге, в результате которого погибли 11 человек, один из пользователей The Base отметил, что атака могла бы быть более эффективной, если бы в ней использовалось «что-нибудь вроде бомбы или еще что-то более мощное».
Сообщается, что пользователи The Base проводят офлайн-встречи, где совместно изучают боевые навыки. На них они также обсуждают вопросы, которые «не стоит затрагивать в сети», в том числе «акции прямого действия», то есть террористические акты против евреев и чернокожих. Планируют ли они что-то конкретное, не сообщается, но создатель сайта упоминал, что его последователи уже работают над «рядом долговременных проектов».
Радикальная пропаганда, которую распространяет The Base, не ставит своей целью работу на широкую публику. Об этом Norman Spear рассказал в интервью для ультраправого сайта The Darkest Hour. «Нам не требуется превращать каждого слабовольного белого человека в великого арийского воина, чтобы победить. Нам достаточно объединить лучших из нас, готовых сражаться, чтобы сделать то, что необходимо», — заявил он.
По данным правозащитной организации Southern Poverty Law Center, одиночки или малые группы людей ответственны за каждое четвертое из всех преступлений в США, связанных с терроризмом. За период с 2010 года ультраправые совершили больше преступлений на почве ненависти, чем какая-либо другая группа.