Белых мужчин назвали главной террористической угрозой США

Ведущий телеканала CNN Дон Лемон заявил, что главную террористическую угрозу в США представляют белые мужчины. На это обратила внимание издание The Independent.

Журналист заявил об этом в прямом эфире, освещая инцидент со стрельбой в штате Кентукки, где жертвами белого мужчины стали двое афроамериканцев. «Мы продолжаем думать, что самая страшная угроза — этот какие-то люди, идущие к нашей границе», — сказал он, имея в виду караван из нескольких тысяч мигрантов, направляющийся к США.

«Нам нужно понять, что самая большая террористическая опасность в этой стране — белые мужчины, в основном правые радикалы, и мы должны начать что-то с ними делать», — заявил Лемон. Он добавил, что им не запрещено въезжать на американскую территорию, «как, знаете, был запрет на въезд для мусульман».

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Его слова вызвали негодование у консерваторов. На высказывание, в частности, отреагировал сын президента США бизнесмен Дональд Трамп-младший. «Я подумал, что это шуточная цитата, вырванная из контекста, но нет... Это просто Дон Лемон такой придурок. К сожалению, многие левые именно так и думают. Отвратительно!» — написал он в Twitter.

Удивился и республиканец Стивен Скэлис, переживший летом 2017 года покушение, совершенное по политическим мотивам. Он крайне коротко отреагировал в соцсетях, дав ссылку на высказывание телеведущего и сопроводив ее удивленным эмодзи.

По статистике, которую приводит The Independent, за последние 10 лет ультраправые экстремисты совершили на территории США больше преступлений на почве ненависти, чем какая-либо другая группа.

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