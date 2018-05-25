«Очень черные негры» смутили депутата Госдумы

Депутат Госдумы Александр Сидякин пожаловался в прокуратуру Татарстана из-за статьи в газете «Вечерняя Казань», в заголовке которой значилось слово «негры». Об этом сообщает ProKazan.

Речь идет о материале «Ну о-очень черные рабочие: в Казани при подготовке к ЧМ используют труд негров», который был опубликован 18 мая. В частности, журналисты рассказали о чернокожих студентах из Африки, которые участвовали в дорожных работах.

Сидякин упрекнул публикацию в «двусмысленности». «Вдвойне обидно, что это предназначалось казанским читателям, которые, конечно же, не оценили юмор редакции. И я тоже не оценил, может, прокуратура оценит», — отметил депутат.

После жалобы Сидякина старший помощник прокурора Татарстана Руслан Гагиев сообщил, что прокуратура республики уже начала проверку, по итогам которой «будет принято процессуальное решение».

В марте главный редактор National Geographic Сьюзан Голдберг (Susan Goldberg) заявила, что журнал в течение 130 лет своей истории был расистским изданием. Голдберг признала публикацию изображений с голыми аборигенами глупым поступком, систематически совершаемым поколениями редакторов.

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