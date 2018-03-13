National Geographic покаялся в многолетнем расизме

Журнал National Geographic в течение 130 лет своей истории был расистским изданием, заявила главный редактор Сьюзан Голдберг (Susan Goldberg) в приветственном слове в апрельском выпуске. Ее слова приводит Associated Press.

Голдберг полагает, что изображения обнаженных аборигенов и представление неизвестных племен недалекими дикарями было глупым поступком, систематически совершаемым поколениями редакторов. «Чтобы преодолеть прошлое, мы должны это признать», — считает она.

Редактор особо отметила, что ее коллектив совершенно не гордится этой частью истории издания и старается максимально отойти от «принятых» в данном журнале клише.

Новый спецвыпуск журнала посвящен расам, на его обложке изображены две сестры, различающиеся цветом кожи. «Черное и белое. Эти двойняшки заставляют нас переосмыслить все, что мы знаем о расе», — гласит заголовок.

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Исследование, проведенное прошлой осенью историком фотографии из Университета Вирджинии Джоном Эдвином Мейсоном (John Edwin Mason), показало, что до 1970-х годов National Geographic практически игнорировал чернокожих. Исключение составляли лишь те, кто занимал низкое социальное положение, — слуги или чернорабочие.

К тому же издание культивировало идею, что «цветные» являются дикарями. Редакция активно распространяла клише о том, что аборигены понятия не имеют о достижениях прогресса и готовы им поклоняться. Например, в статье 1916 года, посвященной культуре Австралии, одна из подписей гласила: «Южно-австралийские чернокожие. Эти дикари находятся на самом низком интеллектуальном уровне среди всех людей».

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