Чернокожего американца наказали за оскорбления чернокожих

В американском городе Анн-Арбор, штат Мичиган, чернокожего мужчину приговорили к штрафу за расистские граффити, которые он рисовал в университете Восточного Мичигана. Об этом сообщает издание The Ann Arbor News.

Суд постановил, что 29-летний Эдди Керлин (Eddie Curlin) должен выплатить более двух тысяч долларов (более 120 тысяч рублей) за вандализм. Кроме того, его приговорили к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет за другие правонарушения.

По информации The Independent, первое оскорбительное граффити нашли на стене студенческого общежития в сентябре 2016 года. Оно состояло из букв «ККК» (сокращенное обозначение «Ку-клукс-клана») и угроз в адрес чернокожих студентов. Через месяц возле памятника Мартину Лютеру Кингу, расположенного на территории университета, появилась надпись сходного содержания, в которой употреблялось оскорбительное наименование афроамериканцев. Весной 2017 года в мужском туалете обнаружили третье расистское граффити.

Полиции университета удалось выяснить, что все три надписи оставил Керлин. Он учился в университете Восточного Мичигана с 2014 года, но бросил учебу в начале 2016-го из-за проблем с законом. Бывший студент надеялся, что за помощь при поиске автора оскорбительных надписей с него снимут обвинения и разрешат вернуться в университет. План не сработал, и Керлин попал в тюрьму по подозрению в получении и сокрытии краденого. После завершения расследования дела о граффити список выдвинутых против него обвинений пополнился вандализмом.

В 2017 году сообщалось, что компания L’Oreal прекратила сотрудничество с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф, которую заподозрили в предрассудках против белых. Это произошло после того, как она опубликовала в Facebook пост, в котором говорилось, что большая часть белого населения планеты не осознает, что их успех построен на крови и смертях людей с другим цветом кожи.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!