Участники Госсовета устроили мозговой штурм по проблеме доступности жилья

Участники предстоящего расширенного заседания президиума Госсовета РФ, который должен пройти в Казани, в формате семинара-совещания обсуждают реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ТАСС.

Новый формат был впервые опробован на заседании президиума Госсовета 23 ноября в Крыму и признан успешным. Объединившись в подгруппы губернаторы, руководители органов исполнительной власти и эксперты проводят мозговой штурм, а также обсуждают проблемы и их возможные решения.

«Ключевые решения, которые мы ждем, касаются вопросов, связанных с урегулированием долевого строительства — проблемой, которая касается всех регионов, в том числе и Москвы», — цитирует присутствующего на мероприятии мэра столицы Сергея Собянина агентство «Москва».

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который возглавляет рабочую группу Госсовета по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды, отметил, что строительство жилья требует развития социальной инфраструктуры.

«Мы должны обеспечить жителей школами, детскими садиками, поликлиниками, а это большие деньги. Наш нацпроект необходимо объединить с другими федеральными программами и нацпроектами», — пояснил он в интервью «Татар-Информ».

Расширенное заседание президиума Государственного совета стартовало в Казани 10 февраля. Оно посвящено вопросам улучшения жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Ожидается, что 12 февраля участие в обсуждении примет президент России Владимир Путин.

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