Российский спутник обнаружил неизвестное науке явление

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на российском спутнике «Ломоносов», обнаружил в земной атмосфере неизвестное науке явление. Об этом рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк в интервью РИА Новости.

По словам Панасюка, телескоп зафиксировал мощные световые взрывы, природа которых пока не ясна. «Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления. <...> Во время полета "Ломоносова" на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой взрыв огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает взрыв — вопрос открытый», — рассказал Панасюк.

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Ученый пояснил, что в атмосфере Земли возникают различные вспышки ультрафиолетового излучения. Специалистам уже известны спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака), но это лишь часть из них. Помимо этого в атмосферу попадают вспышки антропогенного происхождения — например, телескоп фиксирует огни аэропорта. Это мешает ему регистрировать космические лучи предельно высоких энергий природного происхождения.

Российский научный спутник «Михайло Ломоносов» предназначен для проведения космологических исследований, изучения транзиентных световых явлений верхней атмосферы Земли, а также радиационных характеристик магнитосферы. Аппарат был запущен в апреле 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный».

Летом 2018 года в работе научной части аппаратуры произошел сбой. Специалисты поддерживают связь со спутником и продолжают попытки восстановить неисправные системы.

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