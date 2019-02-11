Россиянам вернут палатки и ларьки

Небольшие и мобильные торговые павильоны — палатки и ларьки — намерены вернуть в российские города. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, крупные сети занимают 30-40 процентов рынка, но производителей, которые хотят представить свои продукты на полках, больше, чем самих сетей и их магазинов.

«У нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде», — пояснил чиновник.

Евтухов добавил, что такая торговля создает дополнительные рабочие места. Он отметил, что палатки еще распространены в небольших населенных пунктах, но в городах их существование зависит от местных властей.

«Там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются. Потом может прийти другой глава и принудительно все убрать. Именно поэтому для защиты прав предпринимателей мы и разработали законопроект (внесен на рассмотрение в Госдуму в конце прошлого года — прим. «Ленты.ру»)», — сказал замминистра.

Он отметил, что нестационарный формат интересен бизнесу и востребован среди потребителей.

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