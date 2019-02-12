Главного архитектора Ростовской области задержали за превышение полномочий

Главных архитекторов города Ростов-на-Дону и Ростовской области Романа Илюгина и Алексея Полянского заподозрили в превышении полномочий и задержали. Об этом сообщает ресурс yugra.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

Расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно версии правоохранительных органов, архитекторы практиковали незаконную выдачу и продление разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Как следствие, оказались нарушены права более 60 дольщиков, а деньги, перечисленные ими в адрес строительных компаний, были похищены.

Архитектору Ростовской области Алексею Полянскому инкриминируют нарушение части первой статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина подозревают в таких же нарушениях.

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