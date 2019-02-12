В сети обнаружили подробности жизни предполагаемого создателя Azino777

TJournal обнаружил новые фотографии предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777 Альберта Валиахметова. Снимки удалось найти с помощью сервиса SearchFace на странице его жены Татьяны Валиахметовой.

Журналисты обнаружили профиль женщины во «ВКонтакте», в котором содержались десятки снимков, в том числе совместно с мужчиной, похожим на Валиахметова. Поиск был проведен на основе фотографии, опубликованной изданием The Bell из материалов дела о задержании россиянина в 2004 году.

На странице Валиахметовой были обнаружены снимки начиная с 2008 года. В частности, доступны фото 2011 года со свадьбы и 2015 года, на которых запечатлен отдых на горнолыжном курорте.

TJournal также нашел несколько профилей, которые могут принадлежать родственникам и друзьям Валиахметова, но никто из найденных личностей не ответил на запросы журналистов.

В феврале сообщалось, что украинские правоохранительные органы инициировали уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777. Как выяснилось, подозреваемым по делу проходит 33-летний россиянин Альберт Валиахметов из Набережных Челнов.

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