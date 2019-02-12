Познер поиздевался над китайцами и навлек на себя гнев

Телеведущий Владимир Познер заявил, что придет на заседание Общественной коллегии по жалобам на прессу в связи с его высказыванием о китайцах. Об этом он рассказал во вторник, 12 февраля, передает РИА Новости.

«Раз пришла жалоба, значит, ее надо обсудить», — сообщил телеведущий. Он отказался комментировать обвинения в свой адрес до заседания комиссии, назначенной на 19 февраля в Центральном доме журналиста.

Познер неосторожно высказался о китайцах во время съемок фильма из серии путешествий Познера и Ивана Урганта «Самые. Самые. Самые» о Скандинавии и Финляндии. В резиденции Санта-Клауса телеведущий удивился большому числу китайцев и поинтересовался: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете... Я не окосел, нет?». Свой вопрос он «подчеркнул выразительной жестикуляцией».

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Жалобу на фразу телеведущего написала архитектор Туяна Басанова. Ее задели высказывания журналиста о разрезе глаз китайцев. «Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению Владимира Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть», — возмутилась она.

Ранее в феврале телеведущий поддержал Ксению Собчак, согласившись с тем, что в обществе существует несправедливое отношение к полигамным женщинам. Он также возмутился враждебностью общества к сторонницам свободных отношений.

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