Познер оправдал полигамность Собчак

Журналист Владимир Познер поддержал Ксению Собчак, согласившись с тем, что в обществе существует несправедливое отношение к полигамным женщинам. Познер опубликовал пост со своим высказыванием в Instagram-аккаунте.

Тележурналист возмутился враждебностью общества к сторонницам свободных отношений. По мнению Познера, «общество прощает мужчине то, что не прощает женщине». Журналист посчитал, что причина такого отношения кроется в религии, и добавил, сославшись на свое биологическое образование, что «природа сделала нас равными».

Познер также отметил, что «совершенно согласен» с Собчак, которая считает, что общество предвзято к женщинам, которые выбирают свободные отношения. Телеведущая заявила в интервью, что гулящих мужчин называют «мачо», а женщин оскорбляют «последними словами». Познер предложил задуматься над «важным вопросом», который подняла телеведущая.

Ранее в феврале в программе «Эксклюзив» на Первом канале Собчак прокомментировала свои отношения с супругом Максимом Виторганом. Это случилось после конфликта между мужем Собчак и режиссером Константином Богомоловым, который закончился дракой. В результате режиссер получил перелом носа в двух местах.

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