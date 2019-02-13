Владелец российского ресторана убил пристававшего к официантке клиента

Владелец подмосковного ресторана сдался правоохранительным органам после убийства посетителя. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ресторатор 1985 года рождения в среду, 13 февраля, совершил явку с повинной. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным следствия, 10 февраля в заведении возник конфликт между персоналом и посетителем, который перерос в драку. Во время стычки мужчина 1982 года рождения погиб. После инцидента владелец ресторана скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Подробности ЧП сообщил Telegram-канал «112».

Убийство произошло в ресторане «Барское застолье». На странице заведения во «ВКонтакте» указано, что оно расположено в Сергиевом Посаде.

Хозяин ресторана Антон Дмитриенко заступился за официантку, к которой весь вечер приставал посетитель Петр Кирченко, говорится в сообщении. Он «достал травмат и ударил им обидчика, после чего произошел случайный выстрел». Посетитель упал на пол и умер на месте.

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