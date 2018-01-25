Злой гость петербургского ресторана с мачете запугал официанта

Бойцы Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали 24-летнего молодого человека, который угрожал мачете работнику ресторана на Гражданском проспекте. Об этом в четверг, 25 января, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства на своей странице во «ВКонтакте».

Около трех часов ночи стражи порядка получили из ресторана сигнал тревоги.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили гражданина, который угрожал убийством сотруднику ресторана и размахивал мачете. Мужчина был немедленно обезоружен и доставлен в отдел полиции. В ходе проверки было установлено, что гражданин был посетителем данного ресторана и вступил в конфликт с персоналом», — говорится в сообщении.

В настоящее время мачете изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе 2016 года в Санкт-Петербурге четверо подростков напали на 17-летнего гражданина Таджикистана и убили его при помощи ножей и мачете.

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