Тайваньская домохозяйка отбила мужа от полуголого арендодателя с мачете

Жительница Тайваня голыми руками прогнала мужчину с мачете, напавшего на ее мужа. Об этом пишет Daily Mirror, газета также опубликовала видеозапись произошедшего.

Конфликт произошел посреди улицы в городе Тайчжун, драку сняли на видео из проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, как полуголый мужчина с ножом собирается ударить упавшего на землю оппонента, как вдруг появляется женщина в красной кофте и фартуке. Она отталкивает вооруженного нападающего и оттаскивает его от жертвы за пояс брюк, пока еще одна женщина поднимает с земли пострадавшего и помогает ему уйти.

Уточняется, что пострадавшего зовут мистер Чу, он вместе с женой-домохозяйкой снимает помещение под ресторан. Полуголый вооруженный мужчина оказался их арендодателем. В тот день он напился и пришел требовать у съемщиков девять тысяч тайваньских новых долларов (примерно 17,6 тысячи рублей) на оплату коммунальных счетов за два месяца.

По данным Daily Mirror, хозяин ресторана ударил мужчину и прогнал, так как тот мешал ему работать. Позже арендодатель вернулся в ресторан уже с мачете.

В результате конфликта никто не пострадал. Все трое участников потасовки были доставлены в полицию.