Британский неонацист купил мачете для убийства депутата парламента

Шестерым участникам британской неонацистской группировки National Action предъявлены обвинения в подготовке различных преступлений. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает The Independent.

Один из подозреваемых, 22-летний мужчина, чье имя не раскрывается, приобрел мачете с целью убить депутата британского парламента от лейбористской партии Рози Купер.

Материалы по теме Взорвать Британию Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами

Лидер регионального отделения группировки 31-летний Кристофер Литго, а также пятеро других участников банды обвиняются в членстве в террористической организации.

Все они были задержаны 27 сентября в ходе масштабной операции спецслужб, проведенной в разных регионах Великобритании: в северо-западной Англии, Южном Уэльсе, Уилтшире и Западном Йоркшире. Еще пятерым фигурантам этого же расследования предъявлены обвинения в финансировании терроризма.

National Action стала первой крайне правой организацией, которая в прошлом году была запрещена в Великобритании. Участие в запрещенной организации является уголовным преступлением, за которое грозит до 10 лет тюремного заключения.