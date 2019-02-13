Россиянин устроил в камере костер из уголовного дела и попал на видео

Арестованный сжег свое уголовное дело в камере СИЗО города Йошкар-Ола. Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал «Следак шепнул».

На кадрах видно, как находящийся за решеткой мужчина вырывает и поджигает листы. Его останавливают сотрудники ФСИН. Один из них приносит огнетушитель, но к тому времени тушить уже нечего.

Материалы уголовного дела обвиняемому в разбойном нападении дали для ознакомления.

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