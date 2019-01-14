Россиянин съел свое уголовное дело и сел

Житель Ульяновска попытался съесть материалы своего уголовного дела. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает региональное управление прокуратуры.

По данным ведомства, в 2018 году мужчина стал подозреваемым в деле об организации наркоторговли. 8 августа между ним и свидетелем проводилась очная ставка в СИЗО, однако, получив на руки протокол, заключенный разорвал одну из страниц и съел отдельные куски бумаги.

Суд признал его виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия и приговорил к 4 годам и 11 месяцам заключения в колонии общего режима.

24 апреля 2018 года сообщалось, что Кунцевский суд Москвы вынес приговор адвокату Максиму Бушину, который съел материалы административного дела своей доверительницы. Мужчина пришел в мировой суд и попросил предоставить документы для ознакомления, а затем употребил в пищу протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Суд приговорил Бушина к штрафу в размере 50 тысяч рублей и принудительному лечению от наркомании.

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