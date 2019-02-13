Гомельская бургерная окончательно отказалась от логотипа студии Лебедева

Гомельская бургерная «JohnФедор» отказалась от логотипа, разработанного дизайн-студией Артемия Лебедева, и заказала новый логотип в другом агентстве. Об этом пишет Tut.by.

В конце 2017 года в сети посмеялись над логотипом, который студия сделала для бургерной по программе «экспресс-дизайн». По условиям, дизайнеры за 100 тысяч рублей разрабатывают небольшим компаниям логотип и фирменный стиль без обсуждения с заказчиком. В интервью Юрию Дудю Лебедев назвал это лого одной из лучших работ его дизайнеров.

Заказчикам работа не понравилась. Сотрудники бургерной распечатали логотип на баннере и вывесили на фасаде с вопросом «Стоит ли нам стать такими?» и двумя пустыми окошками для галочки. Лебедев похвалил компанию за идею, назвав это «суперправильным ходом».

Брендинговое агентство «Остров Свободы», которое разработало новый вариант логотипа, отметило «мужской характер бургерной — лаконичный, профессиональный, стильный, творческий, открытый и оптимистичный».

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