В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России

В США конгрессмен Брэд Шерман призвал Вашингтон сделать так, чтобы венесуэльская оппозиция после прихода к власти не выплачивала долги России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, он рассчитывает на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Каракаса из-за дефолта по долгам перед Москвой. «Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», — добавил он.

Заявление Шерман сделал во время слушаний в палате представителей. Он спросил спецпредставителя США по Венесуэле о том, обсуждался ли с венесуэльской оппозицией долг страны перед Россией. Конгрессмен также уточнил, сообщал ли Вашингтон Москве, что долги не будут возвращены.

Спецпредставитель заявил, что такое решение представители оппозиции должны принять сами.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и Латинской Америки, признал его власть легитимной. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.

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