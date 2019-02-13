В Таиланде возжелали разогнать партию за связь с принцессой

Избирательная комиссия Таиланда намерена распустить оппозиционную партию, выдвинувшую старшую сестру короля кандидатом в премьер-министры. Об этом говорится в заявлении избиркома, пишет Reuters.

В нем отмечается, что дело в отношении «Тхаи Ракса Чат» инициируют в Конституционном суде. Комиссия считает, что партия нарушила закон, запрещающий привлекать монарха и его семью к политике, и осуществила «акт, противоречащий монархии». 14 февраля суд объявит, примет ли это дело к рассмотрению.

Как отмечает Reuters, если «Тхаи Ракса Чат» признают виновной, ее распустят, а членам совета запретят выдвигаться на политические должности. Таким образом партия сторонников свергнутого в 2006 году премьер-министра Таксина Чинавата может быть выведена из политики.

Избирательная комиссия отказалась регистрировать Убон Ратану в качестве кандидата 11 февраля. При этом ее брат, король Маха Вачиралонгкорн, назвал выдвижение неуместным и неконституционным.

Принцесса извинилась перед народом за возникшие политические трудности: «Я сожалею, что мое искреннее намерение работать на страну и граждан Таиланда вызвало проблемы, которые не должны возникать в наше время».

Материалы по теме Хунта в законе Референдум закрепил итоги военного переворота в Таиланде

О выдвижении Убол Ратаны стало известно 8 февраля. Она старший ребенок ныне покойного короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) и королевы Сирикит. Она отказалась от официального королевского титула в 1972 году, когда вышла замуж за американца. В 1998-м женщина развелась, а в 2001-м вместе с детьми вернулась на родину. Она не вернула свой титул, но политики и общество считают ее частью королевской семьи.

В то же время на Убол Ратану не распространяется закон, по которому оскорбление в адрес царствующего монарха или членов королевской семьи карается тюремным сроком до 15 лет.

Выборы в Таиланде назначены на 24 марта. Они станут первыми после переворота 2014 года. За должность премьер-министра поборется и нынешний глава правительства Прают Чан-Оча, бывший военный, пришедший к власти после переворота.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!