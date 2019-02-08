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Сестру короля решили сделать премьер-министром Таиланда

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Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом на пост премьер-министра старшую сестру короля страны Махи Вачиралонгкорна и вызвала «политическое землетрясение». Об этом сообщает The Guardian.

Партия «Тхаи Ракса Чат» 8 февраля подтвердила, что к гонке за кресло главы правительства присоединилась 67-летняя принцесса Убол Ратану. Она стала первым членов королевской семьи, который баллотируется на правительственный пост. В случае утверждения кандидатуры, ей предстоит бороться с нынешним премьер-министром Праютом Чан-Оча — бывшим военным, который пришел к власти после переворота 2014 года.

В партии отметили, что Убол Ратана крайне обеспокоена жизнью таиландцев и хочет им помочь. Глава «Тхаи Ракса Чат» также считает, что никаких проблем с утверждением ее кандидатуры быть не должно.

Как отмечают эксперты, решение вызвало «политическое землетрясение». До него выборы рассматривались как противостояние простых сторонников свергнутого в 2006 году премьера Таксина Чинавата (к ним принадлежит и «Тхаи Ракса Чат») и военных, выступающих на стороне короля. Теперь же неясно, сможет ли объединиться расколотая на два лагеря политическая элита или же противоречия обострятся.

8 февраля стало последним днем, когда можно было выдвинуть кандидатов в премьеры. Избирательная комиссия страны должна принять решение об их допуске или недопуске в течение недели.

Убол Ратана — старший ребенок ныне покойного короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) и королевы Сирикит. Она отказалась от официального королевского титула в 1972 году, когда вышла замуж за американца. В 1998-м женщина развелась, а в 2001-м вместе с детьми вернулась на родину. Хоть она и не вернула свой титул, политики и общество расценивают ее как часть королевской семьи. В связи с этим избирательную комиссию уже попросили проверить, не нарушает ли ее выдвижение законов, запрещающих привлекать монарха и его семью к политике.

В то же время на нее не распространяется закон, по которому оскорбление в адрес царствующего монарха или членов королевской семьи карается тюремным сроком до 15 лет, отмечает Reuters. Несмотря на это, критиковать ее станет не так уж и просто, считают эксперты. В то же время они указывают: Убол Ратана в глазах населения имеет гораздо больше легитимности, чем лидер военного переворота.

Выборы в Таиланде назначены на 24 марта. Они станут первыми с момента переворота 2014 года.

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