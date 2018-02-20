Астральные террористы атаковали премьера Таиланда

Полиция Таиланда разыскивает человека, совершившего магический ритуал на территории офиса премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. Об этом сообщает малайзийская газета The Star.

Сообщается, что на прошлой неделе неизвестный запалил 36 палочек благовоний, несмотря на официально установленный запрет. Предположительно, он совершал некий обряд, направленный против военного правительства страны.

Примечательно, что преступник совершил это деяние вскоре после того, как в минувшую пятницу автомобиль врезался в чашу с лотосами, разбив ее — это считается дурным предзнаменованием, особенно в дни празднования Китайского нового года.

В тот же день генерал Прают приказал повесить на ворота здания фонари в китайском стиле, но оговорился, что украшения появились исключительно в декоративных целях и не связаны с суевериями. В китайской традиции красные бумажные фонарики отпугивают злых духов и привлекают удачу и успех.

Конституционный суд 7 мая 2014 года отправил бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чиннават в отставку, 22 мая в стране произошел военный переворот.

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