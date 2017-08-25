Ожидающая приговора бывшая премьер Таиланда потерялась

Бывшая премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават, отстраненная от должности в ходе политического кризиса 2014 года, не явилась на оглашение приговора по ее уголовному делу, сославшись на состояние здоровья, передает Reuters.

Вице-премьер правительства королевства Правит Вонгсуван предположил, что Чиннават могла бежать из страны. Сведений о том, где она может находиться, нет.

50-летней Чиннават грозит 10 лет тюремного заключения, если ее признают виновной. Политика обвиняют в многомиллиардных потерях казны, понесенных в рамках схемы субсидирования фермеров, выращивающих рис.

Суд назначил новую дату вынесения приговора — 27 сентября. Также он намерен добиваться ареста Чиннават, если не будет подтверждено, что у нее действительно заболевание уха.

Чиннават возглавила временное правительство Таиланда в ноябре 2011 года. По ее инициативе внедрялась схема залогового выкупа риса у крестьян по ценам выше рыночных. Эта схема принесла премьеру популярность в беднейших слоях населения, однако, как утверждают ее противники, разрушила экспорт этой продукции.

В декабре 2013 года Чиннават под давлением оппозиции распустила парламент и согласилась провести досрочные выборы. Результаты голосования были отменены Конституционным судом страны в феврале следующего года.

Оппозиция добивалась отставки Чиннават с ноября 2013 года. После нескольких месяцев массовых протестов, 22 января 2014 года, власти королевства ввели чрезвычайное положение, которое было снято в марте.

Конституционный суд 7 мая 2014 года отправил Чиннават в отставку, 22 мая в стране произошел военный переворот. Военные сразу же задержали ее в числе других политиков и общественных деятелей, однако она была отпущена через два дня.