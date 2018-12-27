Популярный пляж подорвали в Таиланде

Две бомбы взорвались на популярном у туристов пляже Самила в провинции Сонгкхла на юге Таиланда. Об этом сообщили в полиции, передает Bangkok Post.

Взрывы произошли вечером в среду, 26 декабря. После этого пляж огородили, однако силовики не осматривали его до утра четверга, опасаясь нападения. В результате были найдены и уничтожены еще три бомбы. Власти считают, что устройства заложили уже после того, как на берегу не осталось туристов.

Жертв или пострадавших из-за сработавшей взрывчатки нет. Однако бомбы нанесли ущерб расположенным на берегу статуям, в том числе скульптуре золотой русалки — неофициальному символу региона. Сообщается, что у нее откололся хвост. В настоящее время пляж Самила и ближайшие дороги перекрыты, в районе усилены меры безопасности.

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Источники в силовых структурах заявили, что произошедшее — дело рук сепаратистской группировки Barisan Revolusi Nasional (BRN) — «Национальный революционный фронт». По их словам, недавно лидеры повстанцев встречались в Сонгкхле, и местные власти предупреждены о возможных нападениях. Собеседники газеты также отметили, что взрывы могли стать ответом на недавние правительственные операции против контрабандистов, которые ввозят товары, представляющие интерес для сепаратистов. При этом официально причастность группировки пока не доказана.

BRN считается одной из крупнейших организаций, ведущих повстанческую борьбу на юге Таиланда. Ее члены придерживаются салафитского течения в исламе. Они активно вербуют сторонников среди молодежи мусульманского юга (основное население Таиланда — буддисты).

Как отмечает South China Morning Post, повстанцы в основном действуют в соседних провинциях — Паттани, Яла и Наратхиват. Однако крупнейший город в Сонгкхле Хатъяй также несколько раз становился целью сепаратистов.

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