Азиатам на Новый год «подарили» легализацию марихуаны

Королевство Таиланд стало первой в Азии страной, где легализовали употребление марихуаны в медицинских целях и ее использование в исследованиях. Об этом сообщает Reuters.

Парламент страны на дополнительном заседании принял поправку к закону о наркотиках 1979 года. Как отмечается, это было сделано поспешно из-за грядущих новогодних праздников. «Поправка — новогодний подарок Национальной законодательной ассамблеи правительству и подданным Таиланда», — заявил Сомчай Савангкарн, председатель редакционного комитета.

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Сторонники легализации в Таиланде надеются, что поправка станет первым шагом к разрешению употреблять наркотик в рекреационных целях. Однако, по мнению Савангкарна, общество пока не готово к полной легализации. Его слова передавало издание Chiang Rai Times.

Марихуана использовалась в королевстве вплоть до 1930-х годов в качестве лекарства для облегчения болей и тонизирующего средств для рабочих на плантациях. Со второй половины XX века наказания за преступления, связанные с наркотиками, в странах Юго-Восточной Азии являются одними из самых суровых в мире. В частности, в Сингапуре, Индонезии и Малайзии за транспортировку марихуаны может грозить смертная казнь.

В первенстве за легализацию наркотика в регионе также участвует Малайзия. В сентябре власти страны приступили к обсуждению легализации употребления марихуаны в медицинских целях.

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