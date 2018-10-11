Мусульманская страна решила избавиться от смертной казни

В Малайзии, которая официально является мусульманской страной, правительство решило отменить смертную казнь. Об этом сообщает Channel News Asia.

Министры представили законопроект, который будет внесен в парламент на следующем заседании. «Любая смертная казнь будет отменена. Точка», — заявил ответственный за проект чиновник. По его словам, все необходимые документы для его принятия подготовлены. Генеральный прокурор страны подтвердил, что законопроект готов для представления в парламенте, заседание состоится в понедельник, 15 октября.

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Отмечается, что в правительстве также потребовали ввести мораторий на смертную казнь до тех пор, пока закон не вступит в силу.

Сейчас в Малайзии применяется высшая мера наказания за такие преступления, как убийство и наркоторговля. Силы оппозиции, победившие на выборах в мае, обещали пересмотреть меру наказания и другие «неподходящие» законы.

В сентябре премьер-министр страны Махатхир Мохамад потребовал пересмотреть решение о смертном приговоре гражданину, которого обвинили в хранении и распространении каннабиса, предназначенного для использования в медицинских целях. Тогда же власти приступили к обсуждению легализации употребления марихуаны в медицинских целях. Это стало первым обсуждением подобного закона в Азии.

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